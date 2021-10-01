Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin

Süper Lig'de son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u yenerek kötü seriye son vermek istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesinde sürpriz bir açıklama yaparak maçın hakemlerini hedef almıştı. Sivasspor cephesinden, Çebi'nin sözlerine yanıt geldi.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"BU SAATTEN SONRA HAKEM YÖNETİMLERİ İLE BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Fanatik Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim." açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

"DOSTÇA BİR MÜSABAKA TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz"

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