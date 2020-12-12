Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
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Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!

12.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:45
Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!

DG Sivasspor'da defans oyuncusu Uğur Çiftçi'den sevindirici haber geldi.

DG Sivasspor'da defans oyuncusu Uğur Çiftçi'den sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi ve Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

28 yaşındaki deneyimli oyuncu Çiftçi'nin ve yardımcı antrenör Tenbeloğlu'nun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Uğur Çiftçi'nin ve Ayhan Tenbeloğlu'nun antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara çıkamayan futbolcumuz Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu, bugün yaptığımız idmanda yer aldı. Hoş geldiniz" notunu ekledi. - SİVAS

Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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