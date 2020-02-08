Haberler » Spor » Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi - Spor

Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi

Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer Petar Skuletic, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.

08.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:48
Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi

Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer , Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, perşembe akşamı Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk müsabakası sırasında sol eli kırılan Sırp futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi El Cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyata alındı.

Skuletic'in, bir hafta sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, sonraki hafta da koşulara başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler