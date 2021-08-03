Sivasspor'da öncelikli kombine satışı başlıyor
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Sivasspor'da öncelikli kombine satışı başlıyor

Sivasspor'da öncelikli kombine satışı başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un, 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı yarın başlayacak.

DG Sivasspor'un, 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı yarın başlayacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, öncelikli kombinelerin yarın satışa çıkacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her sezon olduğu gibi bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanıtacaktır. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için kombine satışa 04 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak ve 08 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de sona erecektir. 09 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız dilediği yerden kombinesini satın alabilecek."

2021-2022 sezonunda geçerli olacak kombinelerin fiyatı ise şöyle:

1. Kategori VIP Alt A ve B Blok: 650 TL

2. Kategori Maraton Alt ve Üst C-D-E Blok: 430 TL

3. Kategori Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Blok: 330 TL

4. Kategori Osman Seçilmiş Tribünü Güney At ve Üst Tüm Bloklar: 230 TL

5. Kategori VIP Üst B Blok Bayan Tribünü: 230 TL

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da öncelikli kombine satışı başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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