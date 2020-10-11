Sivasspor'da kupa coşkusu!
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Sivasspor'da kupa coşkusu!

11.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:39

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek kupayı kazanan DG Sivasspor, bu zaferin coşkusunu dönüş yolunda otobüste sürdürdü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek kupayı kazanan DG Sivasspor, bu zaferin coşkusunu dönüş yolunda otobüste sürdürdü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası sahibini buldu. TSYD'nin Ankara ve Sivas şubelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Ankaragücü ile DG Sivasspor kozlarını paylaştı.

Cumhuriyetin ilanı ve Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında oynanan müsabakayı Sivasspor, Hakan Arslan ve Yatabare'nin golleriyle 2-0 kazandı. Sivasspor'da kupa coşkusu dönüş yolunda takım otobüsünde de devam etti. Futbolculardan Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım, halay çekti. Sivasspor Kulübü de o anları sosyal medyadan, "Ankara - Sivas yolunda bizim takım" notuyla paylaştı.

Video kısa sürede büyük etkileşim aldı. - SİVAS

Sivasspor'da kupa coşkusu!
Sivasspor'da kupa coşkusu!
Sivasspor'da kupa coşkusu!
Sivasspor'da kupa coşkusu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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