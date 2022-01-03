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Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

İdmana ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ve Max Gradel ile izin verilen yabancı futbolcular katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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