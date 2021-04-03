Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal sakatlandı

DG Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural sakatlanarak oyundan çıktı. File bekçisinin durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzon mücadelesinde kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi Ali Şaşal Vural sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların kalecisi Ali Şaşal Vural mücadelede sakatlık geçirdi. Şaşal, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 89. dakikada oyuna Mamadou Samassa girdi.

Şaşal'ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı