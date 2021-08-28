Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!
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Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ve Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt ve Pedro Henrique forma giyemeyecekler. Samba Camara'nın oynayıp oynamayacağı ise maç günü netleşecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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