Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
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Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ve yarım saha çift kale maç gerçeleştirdi.

Şafak Sezer'den Sivasspor'a ziyaret

Türk sinemasının komedi filmlerinin oyuncusu Şafak Sezer, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce ile birlikte bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
Sivasspor'da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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