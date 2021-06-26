Sivasspor'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Emre Satılmış sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Emre Satılmış sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Futbolcular Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve kaleci Emre Satılmış sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardından efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

3 sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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