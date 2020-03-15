Sivasspor, Antalya maçına hazır Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.



Antalyaspor ile DG Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.



Diğer yandan Sivasspor kafilesi bugün Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya'ya gidecek. - SİVAS

Kaynak: İHA