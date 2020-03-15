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Lütfullah Bilgin, Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor

Sivasspor, Antalya maçına hazır

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:11
Sivasspor, Antalya maçına hazır

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antalyaspor ile DG Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.


Diğer yandan Sivasspor kafilesi bugün Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya'ya gidecek. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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