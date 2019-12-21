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Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Sivasspor, dünyaca ünlü yıldız golcü Alexandre Pato'ya gözünü dikti. Kırmızı-beyazlı takım, Brezilya ekibi Sao Paulo ile görüşmelere başladı.

21.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:33
Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor

Süper Lig'in lideri , transferde bombayı patlatmak üzere. Fox Sports kanalının muhabiri Leandro Quessada'nın haberine göre; Sivasspor, 'da forma giyen ile ilgileniyor.

KULÜPLER PAZARLIK HALİNDE

Haberde Yiğidoların, tecrübeli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. Kulüplerin pazarlık halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanması durumunda ise Pato'nun Brezilya dışındaki 5. kulübü olacağı ifade edildi.Pato Brezilya dışında Milan, Chelsea, Villareal ve Tianjin Tianhai takımlarında forma giydi ve en parlak dönemini İtalyan ekibi Milan'da yaşadı.

ÇİN'DEN TEKRAR ÜLKESİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında Çin'in Tianjin Tianhai takımıyla yollarını ayıran ve ülkesi Brezilya'ya dönerek, 2014-2015 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Sao Paulo'ya bedelsiz olarak giden dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato burada çıktığı 22 maçta sadece 5 gol kaydetti.

(Fanatik)


Haber Videosu

: Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor
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