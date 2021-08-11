Sivasspor'a müjde! Sakatlar geri döndü

Haftalardır sakatlık kabusuyla boğuşan Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt idmana çıkarak çalışma yaptı.

Haftalardır sakatlık kabusuyla boğuşan Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt idmana çıkarak çalışma yaptı.

Henüz sezon başlamadan sakatlıklarla boğuşan Sivasspor, haftalar önce 4 fire vermişti. Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt haftalardır sakatlığı nedeniyle takımla beraber idmana çıkamamıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili güzel haber geldi. Kulübün sosyal medya hesabından 4 futbolcunun idmandaki fotoğrafıyla yapılan paylaşıma, "Güzel haberler peş peşe geliyor! Sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt bugün yaptığımız antrenmanda takımla birlikte çalıştı" notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı