Sivasspor'a Kone'den 2 Yıllık Sözleşme

SÜPER Lig takımlarından Sivasspor, Everton'da forma giyen forvet oyuncusu Arouna Kone ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Arouna Kone'nin 2 yıllığına Sivasspor'a ile anlaştığı belirtildi. 11 Kasım 1983'te Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen Arouna Kone kariyerinde; Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formasını giydi. Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu 101 kez gol sevinci yaşadı, 52'de asist yaptı. 52 kez ülkesinin milli formasını giyen 33 yaşındaki sporcu toplam 9 gol kaydetti.



- Sivas