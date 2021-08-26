Sivasspor'a gurbetçi desteği

Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Danimarka'da yaşayan DG Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Parken Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.