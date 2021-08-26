Sivasspor'a gurbetçi desteği
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Sivasspor'a gurbetçi desteği

Sivasspor'a gurbetçi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Danimarka'da yaşayan DG Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Parken Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

Kopenhag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Danimarka'da yaşayan DG Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Parken Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce, yakın bölgede yaşayan gurbetçi vatandaşlar Sivasspor'a destek vermek amacıyla Parken Stadı önünde toplandı. Gurbetçi taraftarlar, daha sonra stadyuma girerek Sivassporlu futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar büyük etkileşim topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'a gurbetçi desteği
Sivasspor'a gurbetçi desteği
Sivasspor'a gurbetçi desteği
Sivasspor'a gurbetçi desteği
Sivasspor'a gurbetçi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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