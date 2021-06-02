Sivaslı atlet şampiyonada Türkiye 2.'si oldu

Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Sivaslı Elif Şura Özdemir, 3 bin metre su engelli koşuda dereceye yaparak Türkiye 2.'si oldu.

Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Sivaslı Elif Şura Özdemir, 3 bin metre su engelli koşuda dereceye yaparak Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası'nda yarışan Sivaslı sporcu Elif Şura Özdemir, dereceyle dönmeyi başardı. Özdemir U20 Türkiye Şampiyonasında 3 bin metre su engelli kategorisinde 11: 02.01 derecesi ile Türkiye 2.'si oldu ve gümüş madalya kazandı.

Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Özdemir, elde ettiği dereceyle okuluna, ailesine ve tüm Sivas halkına büyük sevinç yaşattı.

Atletizm Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, Sivas'a dereceyle dönen Elif Şura Özdemir'i tebrik ederek, "Sporcu Eğitim Merkezi sporcumuz Elif Şura Özdemir Bursa'da yapılan U20 Türkiye Şampiyonasında 3000 metre su engelli kategorisinde 11.02 derecesi ile Türkiye 2.'si oldu ve gümüş madalya kazandı. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ederiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı