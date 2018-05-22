Sivas Ticaret Borsası Üyeleri İftarda Buluştu

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve borsanın yönetim kurulu üyeleri, Kelkit Vadisi'nde bulunan üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Suşehri ilçesinde bir tesiste düzenlenen programda konuşan Hastaoğlu, yapılan genel kurulda kendisine teveccüh göstererek tekrar başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.

Rahmet ve bereket ayı olan ramazanda Kelkit Vadisi'nde bulunan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerindeki üyeleriyle iftarda bir araya gelmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Hastaoğlu, borsanın üyeleri ile birlikte bir aile olduğunu belitti.

Programa katılım sağlayan üyelerine teşekkür eden Hastaoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında sevgi var, bolluk, bereket ve yardımlaşma var. Bu mübarek ayda ilçelerde bulunan üyelerimi her yıl iftar için Sivas'a davet ediyorduk. Gelmeleri zor oluyor ve sıkıntı yaşanıyordu. Biz de artık bunu gelenek haline getirdik ve üyelerimizle iftarda bir araya geliyoruz. Artık bir aileyiz. Siz değerli borsa üyelerimizi seviyoruz ve her zaman da sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz."