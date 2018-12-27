Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

SİVAS'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti ve nitelikli hırsızlık suçları yaptıklarını tespit ettiği kişilere yönelik olarak Gemerek ilçesi ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 374 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, alüminyum folyo rulosu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 250 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, saksıya ekili bir kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Sivas

Kaynak: DHA