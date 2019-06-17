Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlara gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA