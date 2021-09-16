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Sivas'ta TransAnatolia heyecanı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas'ta TransAnatolia heyecanı!

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan "TransAnatolia Rally Raid", Sivas etabı tamamlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan "TransAnatolia Rally Raid", Sivas etabı tamamlandı.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın dördüncü gününde yarışmacılar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ulaştı. Geceyi Yıldız Dağı'nda kamp yaparak geçiren yarışmacılar, sabahın erken saatlerinde Sivas etabında start aldı. Sivas'ın eşsiz coğrafyası ve muhteşem tabiatı içinde kıyasıya bir mücadele sergileyen yarışmacılar; Tozanlı Vadisi, Doğanşar Dipsiz Göl, Zara Kösedağ ve İmranlı Kızıldağ özel etaplarıyla toplam 249 km'lik parkuru tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) koordinesinde düzenlenen TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den toplam; 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, yarışmacıların yedi gün içinde 14 ilin sınırlarından geçerek 2 bin 300 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamlayacaklarını söyledi. Çelen, "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz" diye konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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