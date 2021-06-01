Sivas'ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı

Sivas'ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı.

Sivas'ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı.

2020 yılında olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı, pandeminin gölgesinde geçti. Tam kapanma nedeniyle evde geçen zamanın artması elektrik tüketimine de yansıdı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) verilerine göre, bu yıl arife günü ve Ramazan Bayramı'nda üç ildeki toplam elektrik tüketimi geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 19,3 arttı. 2020 yılında 23-26 Mayıs tarihleri arasında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki toplam elektrik tüketimi 21 bin 805 megavat saat iken 12-15 Mayıs tarihleri arasında bu rakam 26 bin 17 megavat saati buldu. Bu artışta pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanmaya gidilmesinin etkisi ile tüketimin yüzde 35'ini gerçekleştiren mesken abonelerinden gelen yüksek talep ve Mayıs ayının kurak geçmesi nedeniyle tarımsal sulamalardaki ani yükseliş etkili oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Adnan Menderes Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Beren Saat Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Cristiano Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:26:04. #1.14#

title