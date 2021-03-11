Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
11.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:40
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.A. (27) yönetimindeki 06 BDF 537 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan R.D. (55), D.C.D. (18) ve H.K. (31) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer