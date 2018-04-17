Sivas'ta Okullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ta düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında Fevzipaşa İlkokulu şampiyon oldu.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl 16 takım katıldı. Minik futbolcuların kıya sıya mücadelelerine sahne olan turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan final maçını Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız ve bazı birim müdürleri ile çok sayıda öğrenci izledi.

Mimarsinan İlkokulu ile Fevzipaşa İlkokulu arasında oynanan final maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanınca, müsabakanın galibini penaltı atışları belirledi.

Turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon olurken, Mimarsinan İlkokulu ikinci, İnönü İlkokulu üçüncü, Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu ise dördüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise Şeyhşamil İlkokulu olarak belirlendi.



Turnuvaya katılan 16 okulu tebrik eden Aydın, "Hayatta bazen kazanarak, bazen de kaybederek öğrenirsiniz. Kaybetmeniz umutlarınızı da kaybettirmesin. Daha çok çalışarak daha büyük özgüvenle hazırlanmanız gerekir. Kazananların ise rehavete kapılmaması lazım. Bu anlamda şampiyon okulumuzu ve dereceye giren okullarımızı kutluyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ufkunuz, bahtınız açık olsun. Gelecek sizlerin elinde, bizlerden aldığınız bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler adına konuşan İnönü İlkokulu öğrencisi Melikşah Yiğit ise çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvasının çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Sami Aydın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.