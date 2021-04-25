Sivas'ta mor patatesler toprakla buluştu
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Sivas'ta mor patatesler toprakla buluştu

Sivas'ta mor patatesler toprakla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de Sivas ve Konya'da yetiştirilen mor patates ilkbaharın gelmesiyle toprakla buluşturuldu.

Türkiye'de Sivas ve Konya'da yetiştirilen mor patates ilkbaharın gelmesiyle toprakla buluşturuldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Türkiye genelinde son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan mor patates ekimi gerçekleştirildi. Türkiye de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda ilk kez üretilen mor patates bu yıl daha geniş bir alana yayılarak yeniden ekildi. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit, demir kaynağı olan ve birçok rahatsızlığı giderdiği bilinen mor patates düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde gerçekleştirilen mor patates ekimi törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende Vali Salih Ayhan traktör direksiyonu başına geçerek patates ekimi yaptı.

Türkiye'de Sivas ve Konya'da yetişiyor

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bugün Sivas'ımızın katma değeri yüksek ürünlerden birisi olan mor patates ekimi için buraya geldik. Bu yeni bir ürün. Türkiye'de Konya ve Sivas'ımız da yetişmekte. Sivas'ımızda özellikle tohumluk anlamda en iyi illerin başında gelmektedir. İnşallah Sivas'ımızın birçok yerinde bu ürün adından sıkça söz ettirecektir ve çiftçilerimizin de alın teri üretimleri karşılık bulacak. Sadece mor patateste değil normal patateste de Sivas'ımız ön plandadır. Tohumluk patateste Türkiye'de bir numara, yemeklik patateste de en iyi illerin başında gelmektedir. İnşallah Sivas'ımızda ekilmedik alan kalmayacak. Biz her zaman vali olarak, il müdürleri olarak, idareciler olarak tarıma dost, çiftçiye dost, üretime dost bir şekilde ve her zaman da onların yanında olmak kaydıyla inşallah destekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Sivas iyi bir tarım şehri, potansiyeli çok yüksek, çeşitliliği artmaktadır. Hayvancılık alanında da iyi bir noktaya geldik ama bu da yeterli değil. Özellikle salgınla birlikte tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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