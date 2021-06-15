Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D.B. idaresindeki 58 ABP 930 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta A.Y'nin kullandığı 06 CAB 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 58 ABP 930 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü D.B'nin annesi 57 yaşındaki B.B, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:48:19. #1.14#

title