Sivas'ta "Hasbihal Eyledik Türkü Dilinden" Konseri
Sivas'ta Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Hasbihal Eyledik Türkü Dilinden " adlı konser programı düzenlendi.
Sivas'ta Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Hasbihal Eyledik Türkü Dilinden"adlı konser programı düzenlendi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konser programında, Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren koro sahne aldı.
Şef İbrahim Şahin yönetimindeki koroda, solo ve koro ses sanatçıları Sivas ve çeşitli bölgelerin türkülerini seslendirdi.
Büyük beğeni alan konserde dinleyiciler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere alkışlarla eşlik etti.
Konser programını Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve çok sayıda vatandaş izledi.