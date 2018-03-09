Sivas'ta Badminton Müsabakaları

Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkek/Kız Badminton Müsabakalarında, Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu kız öğrencileri il 2'ncisi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince 12 okulun katılımıyla Okullar Arası Küçük Erkek/Kız Badminton Müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu kız öğrencileri Sivas 2'ncisi oldu.

Okul müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının geçmiş yıllarda da aldığı başarıları anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdür yardımcısı Rahmi Yıldız da öğrencilerin okullarında spor salonunun olmamasına ve bir çok eksikliklerinin bulunmasına rağmen başardıklarını belirterek, "Badminton antrenmanlarını spor salonumuz olmadığı için sınıf ve okul koridorlarında tamamladık. Buna rağmen emeğimizin karşılığını aldık, çok mutluyuz." diye konuştu.