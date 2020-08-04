Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 köy ve 1 mahalle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 köy ve 1 mahalle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonunun sağlanması amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyü, Navruz Yaylası köyü ve Merkez Reşadiye Mahallesi karantinaya alınmıştır. Köye ve mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Kent genelinde karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: DHA