Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy karantinaya alındı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyü ile Ortakent köyünde bu geceden itibaren karantina uygulanacak. Bu çerçevede 14 gün boyunca köylerin giriş çıkışları kapalı tutulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı