SİVAS Sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince, atölye açıp kendisi yaptı
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SİVAS Sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince, atölye açıp kendisi yaptı

Sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince, atölye açıp kendisi yaptıSİVAS'ta yaşayan Necdet Çekmen (71), 2005 yılında kız kardeşine hediye olarak sipariş ettiği minyatür kağnı gelmeyince, kendisi yapmaya karar verdi.

SİVAS Sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince, atölye açıp kendisi yaptı
25.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:31

Sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince, atölye açıp kendisi yaptı

SİVAS'ta yaşayan Necdet Çekmen (71), 2005 yılında kız kardeşine hediye olarak sipariş ettiği minyatür kağnı gelmeyince, kendisi yapmaya karar verdi. Yaptığı kağnının beğenilmesi sonucu Çekmen, açtığı atölyede minyatür kağnı yaparak ticaretine başladı. Sivas'ta yaşayan 3 çocuk babası Necdet Çekmen'in kız kardeşi Semra Duman, 2005 yılında ağabeyinden minyatür kağnı istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden emekli Çekmen'in hediyelik olarak sipariş ettiği kağnı gelmedi. Bunun üzerine kendi yapmaya karar veren Çekmen, uzun bir çabanın ardından kız kardeşinin istediği kağnıyı yaptı. Yaptığı kağnın beğenilmesi üzerine Çekmen, atölye açarak minyatür kağnı ticaretine başladı. Çekmen'in yaptığı minyatür kağnıları ilgi çekiyor. Kentteki Dikilitaş İşhan'ı içerisindeki atölyesinde 15 yıldır minyatür kağnı, fayton ve çeşitli hediyelik eşyalar yapan Çekmen, ömrü yettikçe sanatını devam ettireceğini söyledi.

'BOŞ ZAMANLARIMI DEĞERLENDİRİYORUM'

Kağnı yapmaya merakının kız kardeşi sayesinde olduğunu söyleyen Çekmen, "Kız kardeşim kağnıları görmüş heveslenmiş, benden kağnı istedi. Kağnı yapan bir arkadaşa gittim konuştum ücretini de ödedim. 2 gün sonraya 'tamam' dedi. 20 gün boyunca gidip geldim, sürekli erteledi. Gidip gelirken elinde az çok nasıl yaptığını da gördüm. Evimin balkonun da bir tane kağnı yaptım. Başkalarına gösterdim. Onun yaptığı kağnıyla karşılaştırdım benimkini daha çok beğendiler. Sonra böyle kağnılar yapmaya başladım. Daha sonra at arabaları ve fayton yaparak kendimi geliştirdim. 2 tane fayton yaptım. Daha sonra yaptıklarımdan Buruciye Medresesi'nde bir sergi açtım. Sergiyi açtıktan 2 saat sonra yaptıklarımın hepsi satıldı. Daha sonra boş kalmaktan sıkıldım bu dükkanımı buldum. Açtım ve bu sehpa kağnıları yapmaya başladım. Bu kağnılar tamamen kendi projemdir. Aslında böyle kağnılar yok. Kağnıların üzerine cam kestirerek sehpa şeklinde kullanıyorum. Tokat, İzmir ve Antalya gibi şehirlerden gelip alanlar oldu. Böyle olunca ben de biraz cesaretlendim ve devam ediyorum. Emekliliğimden sonra boş kalan zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Gelirime ek bir destek de sağlamış oluyorum ancak çevreye değil il dışına satmayı tercih ediyorum. Sivas'ta öyle sanatkarlar var ki, her zaman ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum. Bu tür sanatkarların kıymetinin bilinmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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