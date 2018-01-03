Sivas köftesinden sonra katmeri de tescillenecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas katmerinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu.



SİVAS - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas katmerinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas köftesinin ardından, Sivaslıların sabah kahvaltılarında vazgeçemedikleri Sivas katmerinin de coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan STSO Başkanı Osman Yıldırım, amaçlarının Sivas katmerinin tadını ve özelliklerini koruyarak katmeri gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Yıldırım, "Sivas'ımızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak için ve korumak için STSO olarak yöresel değerlerimizin patentini alıyoruz. Daha önce Sivas köftemizin patentini almıştık. Şimdide Sivas katmeri, peskutan çorbası, pezik turşusu olarak üç ürünümüz için de müracaat ettik. Sivas katmeri en fazla tüketilen ürünlerimizden birisi. Sivas'ta 200'e yakın fırında günde yaklaşık 25 bin adet üretilmektedir. Sivas katmerini sadece Sivas'ta yemelisiniz çünkü buna özgü özel pide fırınlarımız var. Özenle çalışırlar. Katmer'in patentini almak için müracaatımızı yaptık. Patentimizin yayınlanmasını bekliyoruz. Patenti alıp bu tadını ve lezzetini koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Çevre illerde satılan katmerlerde dahi vitrinlere Sivas katmeri olarak satılıyor" dedi.

Sivaslı katmer ustaları ise Sivas katmerinin Sivas'a özgü olduğunu, bir çok bölgede bir çok defa denenmesine rağmen Sivas'ta üretilen katmerlerin lezzetinin elde edilemediğini belirttiler.

STSO Sivas katmerinin yanı sıra pezik turşusu ve peskutan çorbası için de coğrafi işaret tescili başvurusunda bulundu.