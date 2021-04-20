Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Sivasspor karşılaşmasıyla sahalara döndü ama yine sakatlandı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Kamerunlu forvet, değişiklik istedi ve yerine Kevin N'Koudou dahil oldu. Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle elde forveti kalmayan Sergen Yalçın, en uca Larin'i çekti, sol kanada N'Koudou'yu attı.