Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Sivasspor karşılaşmasıyla sahalara döndü ama yine sakatlandı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Kamerunlu forvet, değişiklik istedi ve yerine Kevin N'Koudou dahil oldu. Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle elde forveti kalmayan Sergen Yalçın, en uca Larin'i çekti, sol kanada N'Koudou'yu attı.

Siyah-Beyazlılar'da forvet sıkıntısı devam ediyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Cenk Tosun'un Erzurum'da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Beşiktaş, yine aynı sıkıntının içine düştü. Sivasspor mücadelesinde tam olarak hazır olmamasına rağmen sahaya sürülen Kamerunlu forvet, tekrar sakatlık geçirdi.

AĞRI HİSSEDİNCE ZORLAMADI

45'te sakatlık geçiren Vincent Aboubakar, kenara hemen işaret yaptı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Kamerunlu forvet riske edilmedi. Son haftalarda çokça eleştirilen Kevin N'Koudou onun yerine oyuna dahil oldu. N'Koudou, geçen hafta Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:22:56. #1.16#

title