Sivas Belediyespor-Trabzonspor Maçının Ardından

Trabzonspor Teknik Direktrü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Dolayısıyla o lig adına da kaliteli işler yapabilecek oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. İki takım adına da son derece ciddi bir müsabaka oldu. Takım genelinde oynayabilecek bütün oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan da iyi bir hazırlık oldu." dedi.

Rakiplerine bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Karaman, bu maçı geride bırakarak ligde sahalarında Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.

Sivas Belediyespor cephesi

Sivas Belediyespor antrenörü Yılmaz Dağ ise kupaya kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını söyledi.

Türkiye'nin güzide takımları arasında yer alan Trabzonspor ile oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Özellikle futbolcularımız Türkiye'nin güzide kulüplerinden Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir müsabaka ortaya koydular. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Ama ufak hatalar dışında girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u bugün sahamızdaki müsabakada elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Ama yine canları sağ olsun çok güzel bir oyun ve çok güzel goller sonucu sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık."