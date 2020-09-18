Sivas Belediyespor, Hurşit Taşçı'yı transfer etti
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Sivas Belediyespor, Hurşit Taşçı'yı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'da forma giyen forvet oyuncusu Hurşit Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, Hurşit Taşçı'yı transfer etti
18.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:57

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'da forma giyen forvet oyuncusu Hurşit Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Hurşit Taşçı ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki forvet, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde kulüp başkanı Hakan Genç ve Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner'in hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, "Sivas Belediyespor olarak yeni sezon öncesinde bir oyuncuyu daha renklerimize bağladık. Sol kanat oyuncu Hurşit Taşçı ile anlaştık. Bu transfer ile kulüp olarak son transferimizi yaptık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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