Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 4. hafta maçında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak lider Sivas Belediyespor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yan top ve şut çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyesi Davut Aşık'da antrenmanı takip etti. Sivas temsilcisi yarın yapacağı idmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cansu Dere Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Marcao Muslera Arda Turan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas Belediyespor'da Maraş mesaisi sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:39:44. #1.17#