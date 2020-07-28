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Sivas Belediyespor, Ali Say ile yeniden anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Ali Say Çolak ile yeniden anlaştı.

Sivas Belediyespor, Ali Say ile yeniden anlaştı
28.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:21

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Ali Say Çolak ile yeniden anlaştı.

Sivas Belediyespor, iç transferde sözleşmesi biten futbolculara yeniden imza attırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Ali Say Sivas Belediyespor ile sözleşmesini uzattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube sorumlusu Fatih Arkan ve futbolcu Ali Say katıldı. Say, 2020-2021 futbol sezonu için yeşil-beyazlı ekiple yeniden mukavele imzaladı.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, Say'a yeni sezonda başarılar dileyerek "2019 - 2020 futbol sezonunda Sivas Belediyespor forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren sol kanat oyuncusu Ali Say, 2020-2021 futbol sezonu içinde yeniden bizimle mukavele imzaladı. Say'a yeni sezonda başarılar diliyorum. Takımımız için en iyi şekilde mücadeleyi vereceğine inanıyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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