Sivas Belediyespor Ali Aydın ile Sözleşme Yeniledi

TFF 2.Lig takımlarından Sivas Belediyespor sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ali Aydın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı ekip 28 yaşındaki başarılı futbolcu Ali Aydın Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 1 yıllık mukaveleye imza attı. İmza töreninde Sivas Belediyespor ikinci başkanı Ali İzgi de hazır bulundu.

Defans oyuncusu Ali Aydın Sivas Belediyespor'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek buradaki imkanların birçok kulüp takımında olmadığını söyledi. Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - SİVAS