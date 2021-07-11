Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı
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Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı

Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Hacettepe forması giyen kaleci Taha Cengiz Demirtaş ve Niğde Anadolu FK'nın oyuncusu Yücel Can Demir'i kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Hacettepe forması giyen kaleci Taha Cengiz Demirtaş ve Niğde Anadolu FK'nın oyuncusu Yücel Can Demir'i kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Hacettepe forması giyen kaleci Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti. 1994 doğumlu kaleci, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca Niğde Anadolu FK takımından Yücel Can Demir ile de anlaşmaya vardı. Sağ kanat oyuncusu için imza töreni düzenlendi. Törene, Kulübün 2. Başkan Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ile futbolcu Yücel Can Demir katıldı. İmza töreninde konuşan Karabal, anlaşmanın taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS

Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı
Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı
Sivas Belediyespor 2 transfer yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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