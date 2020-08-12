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Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sivas Belediyesinde 169 güvelik personeli ve 74 geçici işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
12.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:37

Sivas Belediyesinde 169 güvelik personeli ve 74 geçici işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan 2 yıllık sözleşme 169 güvenlik personeli ve 74 geçici işçiyi kapsıyor. Özbelsan A.Ş. yemekhanesinde düzenlenen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, ÖZBELSAN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı birim müdürleri, güvenlik personeli ve belediye bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Biz Sivas Belediyesi olarak işçisiyle memuruyla ÖZBELSAN personeliyle hiçbir ayrım yapmadan başkanından en alt biriminde çalışan mesai arkadaşımıza kadar bir aileyiz. Biz 2500 kişilik aile olarak bizi biz yapan değerlerle sultan şehrimize hizmet edeceğiz. Biz idareci olarak insanı merkeze alan hemşehrilerimizi merkeze olarak insan odaklı hizmetler etmeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını önce kendi ailemiz içerisinde uygulayacağız. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan verin diyen bir inancın mensubu olarak imkanlarımız dahilinde en güzelini en iyini vereceğiz verdik de helali hoş olsun" dedi.

Güvenlik personellerine en yüksek net artış bin 30 lira oldu

Başkan Bilgin, sözleşme hakkında da bilgi vererek, "Özel Güvenlik personellerimizin Toplu Sözleşmeye dahil edilmesi ile en düşük yevmiye 116,19 TL ye yükseltilerek 169 kişinin ücreti yükseltilmiş oldu. Yemek ücreti 234 TL'den 300 TL'ye yükseltildi. Yakacak ücretleri 30 TL'den 450 TL'ye yükseltildi. Çocuk Yardımı 25 TL'den 35'TL ye yükseltildi. Çocuk sayısı sınırı kaldırıldı. Güvenlik Müdürüne 400 TL, Amirlerine 250'şer TL, Şeflerine 180'er TL aylık vasıf yardımı getirildi. MYO mezunu olanlara 200 TL, lisans mezunu olanlara 400 TL, yüksek lisans mezunu personellerimize 600 TL her ay ödenmek üzere Tahsil Yardımı getirildi. Evlenme yardımı 140 TL'den 200 TL'ye, ölüm yardımı 300 TL'den 400 TL'ye, askerlik yardımı 300 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Yıllık ücretli izinlerine 2 şer gün ilave getirildi. Kıdem tazminatı 40 yevmiye üzerinden hesaplanması nedeni ile kıdem tazminatında +5 yevmiye getirildi. Refakatçi izni getirildi. Bayram Harçlıkları 75'er TL'den 100'er TL'ye yükseltildi. Eylül ayında ödenen öğrenim yardımları artırıldı. 2021 yılına yevmiyelere, yemek yardımlarına ve yakacak yardımına enflasyon oranında zam yapacağız. 7'nci ay ücretlerin bu şekilde ödenmesi ile beraber ortalama nette 710 TL artışınız olacak. En yüksek net artış bin 30 TL olarak sizlere yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda işçiler adına konuşan Güvenlik Personeli Pınar Deveci Toplu İş sözleşmesi nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SİVASLI: biraz da hizmet etsen keşke, çivi çakmadın daha memlekete eski sanayi seyfebeli kızılırmak hiç mi bir şey yapmaz insan senin gibi başkanlığı tahıl meydanından tut getir bir amele oda yapar
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HACI: kimin parayı dağıtıyorsun hilmi ağa 1000 liradan fazla zam alan olacak
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