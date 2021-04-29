'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
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'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi Şişli'de polis ekipleri 17 günlük tam kapanma öncesi dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi Denetimlerde Toplum Destekli Polisler de kadınlara KADES uygulamasını tanıttı Şişli'de 17 günlük tam kapanma öncesi özel hareket polislerin de desteğiyle...

'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi

Şişli'de polis ekipleri 17 günlük tam kapanma öncesi dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi

Denetimlerde Toplum Destekli Polisler de kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

İSTANBUL - Şişli'de 17 günlük tam kapanma öncesi özel hareket polislerin de desteğiyle ilçe genelinde dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. Girişi ve çıkışların kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Kuş uçurtulmayan denetimde Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için tam kapanma öncesi Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Semte kuş uçurtulmadı

Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama'sı da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı.

Okmeydanı'nda KADES uygulaması tanıtıldı

Öte yandan Okmeydanı semtinde ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için ise Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Tanıtımdan memnun olduğu görülen vatandaşlar ekiplerin dağıttığı broşürleri inceledikten sonra bilgi aldı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi
'Tam kapanma' öncesi dev asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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