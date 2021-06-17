Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi
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Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de Portekiz-Macaristan maçı öncesi basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun gazlı içecekleri masadan kaldırmasının yankıları sürüyor. Ukrayna'nın yıldızı Yarmolenko, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısında Portekizli yıldıza göndermede bulunarak, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benle iletişime geçin" demesi eğlenceli anlar yaşandı.

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. 1 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı olan Yarmolenko, maç sonu basın toplantısında Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasına esprili bir göndermede bulundu.

"BEYLER BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN"

Basın toplantısında gazlı ve alkolu içecek şişelerini önüne koyan Yarmolenko, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benimle iletişime geçin" dedi. Renkli anlara sahne olan bu konuşma sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi.

Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi
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Ali Gülhan
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