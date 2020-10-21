Sisal Şans'tan 'Numaralar fısıldandı' iddiasına yalanlama: Duyulan ses reji ekibine yapılan 'Ses ve müzik' uyarısı

Sisal Şans'tan 28 Eylül'de gerçekleşen On Numara çekilişiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialar için yapılan yazılı açıklamada, duyulan sesin reji ekibine yapılan uyarı sesi olduğu belirtildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında Sisal Şans'a devredilen Milli Piyango oyunlarından On Numara'da Milli Piyango'nun YouTube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte '8' ve '32' numaralarının ekrana girmeyen bir ses tarafından fısıldandıktan sonra her iki numaranın da çıktığını söylemişti.

ŞAİBE ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILDI

Sisal Şans ise, Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği ve sosyal medyada yayılan iddialar için yazılı açıklamada bulundu. Sisal Şans'tan yapılan açıklama şöyle:

"28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde "8" ve "32" numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır. Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır.

"REJİ EKİBİNE YAPILAN UYARI CANLI YAYINA YANSIDI"

Bir süredir hakkımızda çıkartılan, sebebini anlayamadığımız haberleri takiben yaşanan son gelişme üzerine zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kalan kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine "ses, müzik" uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir.

"SES VE MÜZİK' UYARISI YAPILDIĞI UZMANLAR TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ"

Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili video T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı'na gönderilmiş ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı'nın 21 Ekim tarihli raporunun detayında da görülebileceği gibi iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin "8, 32" değil "ses, müzik" olduğu resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır. Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir.

Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve bu değerin operasyona başladığımız günden beri katlanarak artması yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan Milli Piyango markasına yatırım yapmayı sürdürerek, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz."