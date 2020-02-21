Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün'
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Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün'

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi

21.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:52
Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün'

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi.


Dodik geçtiğimiz hafta da "Bosna'ya güle güle, Bosnalı Sırplar ülkeye hoşgeldiniz" diyerek birçok kesimin tepkisini çekmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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