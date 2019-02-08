Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı
Sırp basını, eşi Jelena Karleusa tarafından aldatılan Dusko Tosic'in model Vladana Railic ile Antalya'da buluştuğunu yazdı. Sırp model ise bu iddiaları "Dusko mükemmel bir adam" diyerek doğruladı.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan Dusko Tosic, Jelena Karleusa tarafından Anderlehct'te forma giyen Ognjen Vranjes ile aldatılmıştı. Sırp basını da Tosic'in önce Sırp model Sofija Milosevic ile ardından da milli takımdan arkadaşı Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordevic ile birlikte olduğunu yazmıştı.
"DUSKO MUHTEŞEM BİR ADAM"
Sırp basını, bu kez de tecrübeli futbolcunun Sırp model Vladana Railic ile Antalya'da kaçamak yaptığını yazdı. Railic de konuyla ilgili, "Dusko, muhteşem bir adam ve mükemmel bir baba." dedi. Jelena Karleusa'nın bu ilişkiye nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.
YORUMLAR (4)
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Bravo brate, znam ti dobar çovekCevap Yaz Yayından Kaldır
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insan imansız olunca yapmayacağı mel’anet yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sevgilileri de birbiriyle olsun hepsi aldatılsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yüzleşecek yüzün varsa "YÜZLEŞME"Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır