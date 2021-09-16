Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı - Haberler Ekonomi
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Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı 20 yıllık arıcı Babat, balıyla anzer balı ile rekabet edebileceğini söylüyor Şırnak'ın yaylalarından dönen arıcılar son bal hasadını aldı.

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı

20 yıllık arıcı Babat, balıyla anzer balı ile rekabet edebileceğini söylüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın yaylalarından dönen arıcılar son bal hasadını aldı.

Dünya genelinde yaşanan global kuraklığın etkisi Şırnak'ta arıcıları da olumsuz etkiledi. Şırnaklı arıcılar yıllara göre kuraklık nedeni ile bu senede daha az bal aldı. Bölgede balı meşhur olan Kel Mehmet Dağlarına giden arıcılar kalite bakımından anzer balı ile rekabet edebileceklerini, aynı zamanda fiyat bakımından anzer balına göre daha uygun olduğunu dile getirdi. 20 yıldır arıcılık yapan Adil Babat, "Bu sene de son bal hasadımızı aldık, yıllara göre az bal aldık ama Allah'a şükür yine iyiydi. Balımız tamamen organik ve katkısızdır. Arılarımızı bölgemizde balı meşhur olan Kel Mehmet Dağlarına götürüyoruz, balımız tadıyla, kokusuyla ve kalitesiyle çok farklı bir aromaya da sahip balımızın kilosunu 200 ile 250 lira arası perakende şeklinde satıyoruz. Türkiye'nin her ilinden siparişler alıyoruz. Yurt dışından da siparişlerimiz oluyor. Özellikle Fransa'dan çok siparişimiz oluyor. Kalite bakımından anzer balı ile rekabet edebiliriz hem aynı kalitede bal üretiyoruz hem de fiyatlarımız daha uygun" dedi.

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı

Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şırnak'ta yılın son bal hasadı yapıldı - Haberler Ekonomi
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