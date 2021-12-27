Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Şırnak- Uludere kara yolunun Şenoba mevkisine yaban hayvanları için buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayında yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini ifade eden Kalay, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını aktardı.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere-Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 ton buğday hazırladık. Bunları 3-4 aylık kış süresince doğaya bırakacağız. Manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık yarım ton yemi doğaya bırakıyoruz. Yaban hayata destek amaçlı çalışmalarımız kış boyunca devam edecek."

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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