Şırnak'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
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Şırnak'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak İl Halk Kütüphanesi önünde Kütüphaneler Haftası dolaysıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şırnak İl Halk Kütüphanesi önünde Kütüphaneler Haftası dolaysıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Açar, salgın koşullarına uygun bir şekilde kitap okuma etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinliği katıldığını kaydeden Açar, "İnşallah salgın bittiğinde okuma etkinliklerimiz daha da artacaktır. Okul ve köylere gezici kütüphanemizle öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmaya çalışacağız. Salgın sürecinde 38 bin okuyucuya ulaştık. Kütüphanemizde yaklaşık 40 bin kitap bulunuyor." dedi.

Vatandaşlardan Halime Yıldız da çocuklarıyla okuma etkinliğine katıldığını belirterek, "Kütüphaneye sürekli gelerek çocuklarımla kitap okuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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