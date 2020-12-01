Şirketler bilgi teknolojilerine yatırımı arttırmanın zorunlu olduğunu düşünüyor

Teknoloji ve dijital odaklı işe alım danışmanlığı şirketi Spring Professional Türkiye, Kovid-19'un iş dünyasına etkilerini ortaya koyan bir anket çalışması yaptı.

Teknoloji ve dijital odaklı işe alım danışmanlığı şirketi Spring Professional Türkiye, Kovid-19'un iş dünyasına etkilerini ortaya koyan bir anket çalışması yaptı. Buna göre, şirketlerin yarısından fazlası bilgi teknolojilerine yatırımı arttırmanın zorunlu olduğunu düşünüyor.

Türkiye'deki önemli şirketlerin yöneticilerinden ve fikir liderlerinden oluşan 400'den fazla katılımcının yer aldığı çalışmada, salgından sonraki dönemde önceliklendirilen kısa vadeli stratejinin yüzde 66.2 ile maliyet optimizasyonu olması dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 55,9'u de bu süreçte bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmak istediğini söyledi. Ankete katılanların 40,7'si önceliklerinin bulut yapısına geçiş, veri ve felaket merkezi güçlendirme süreci olduğunu söylerken yüzde 27'si siber güvenlik alana odaklanılması gerektiğini belirtti.

PANDEMİ SÜRECİNDE EN ÇOK BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Adecco Türkiye Şirketler Grubu'nun bu alandaki markası olan Spring Professional'ın ortaya koyduğu bir diğer dikkat çekici nokta ise pandemi sürecinde eksikliği hissedilen yatırım alanları oldu. Ankette yer alan 'Pandemi süresinde en çok hangi departmana yatırım yapmış olmayı isterdiniz?' sorusuna yüzde 55,9'luk bir kitle; bilgi teknolojileri yanıtını verdi. Onu yüzde 37,7 ile e-ticaret, yüzde 23 ile insan kaynakları ve yüzde 19,2 ile tedarik zinciri izledi. Ankette, Kovid-19 sürecinde en fazla ivme kazanacak sektörlerle ilgili soruya ise yüzde 78,9 ile e-ticaret, yüzde 77 ile bilişim, yüzde 55,4 ile sağlık sektörü ve yüzde 49 ise ilaç sektörü yanıtı verildi.

YATIRIMLARIN ODAĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLDU, İŞE ALIM ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ

Anket çalışmasının sonuçlarına göre uzun vadeli stratejiler arasında bilgi teknolojileri ve dijital süreçleri güçlendirme, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve optimizasyonu, veri ve felaket merkezi güçlendirme ve sürekliğini sağlama, e-ticarete geçiş için gerekli adımların atılması, müşteri deneyiminin güçlendirilmesi adına yapay zeka teknolojilerinin kullanılması ve siber güvenliğe odaklanma yer aldı. Anket çalışması, dijital dönüşüm hedeflerinin işe alım süreçlerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 42'si, Kovid-19 süreci ve sonrasında işe alım yetkinliklerinde duygusal zeka ve yönetme becerilerine öncelik verildiğini söyledi.

TEKNOLOJİ YETENEKLERİNE İHTİYAÇ ARTIYOR

Yaptıkları çalışmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Spring Professional Türkiye Direktörü Duygu Kütahya, "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecini en iyi yönetebilen şirketlerin tüm dünyada da olduğu gibi, teknolojik alt yapısı güçlü olan ve dijital dönüşümünü tamamlamış şirketler olduğunu gözlemledik. Koronavirüsü işe alım dinamikleri açısından değerlendirdiğimizde de C-suite teknoloji yetenek manzarasını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu süreçte anket sonucumuzdaki stratejileri hayata geçirecek liderler için aranan yetkinliklerin başında dirençli, cesur, yenilikçi, girişimci ve en önemlisi de değişen koşullara uyum sağlayabilen, çevik bireylerin tercih edildiğini gözlemliyoruz" dedi.

Dijitalleşmeye paralel olarak, ihtiyaç duyulan rollerin farklılaştığına da değinen Kütahya, "Uzaktan çalışma, teknoloji yeteneklerinin gerçek küreselleşmesini harekete geçirdi ve özellikle çok uluslu teknoloji işletmeleri için liderlik atamalarında daha fazla çeşitlilik sağlanan bir ortam oluştu. Devam eden, teknoloji sektöründeki CEO atamalarının yanı sıra, teknoloji şirketlerinde iş pratiklerinin, insanların ödüllendirilme ve takdir edilme biçimlerinin ve işletmelerin çalışanlarıyla ilişki kurma biçimlerinin şu anda olduğundan daha farklı olduğu bir dünya için şirketlerini hazırlayabilecek insan liderlerinin arayışında tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de artış söz konusu. Aynı şekilde Covid-19'un beslediği yaygın dijitalleşmeye paralel olarak siber güvenlik yatırımlarındaki artışla birlikte Siber Güvenlik Bölümü Başkanı (CSO) ve Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı (CIO) rollerinin sayısında da bir artış olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı