Türkiye Sırbistan voleybol maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultanları 3. hafta kapsamında VNL turuna Hollanda'da devam ediyor. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan dolu bir mücadele için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol nerede oynanıyor? Sırbistan Türkiye voleybol CANLI izleme linki var mı?

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta kapsamında oynanacak Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat 21:00'da başlayacak.

Heyecanlı karşılaşma TRT Spor canlı yayınıyla ekrana gelecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Filenin Sultanları Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Sporseverler Türkiye Sırbistan voleybol maçını TRT Spor'dan canlı ve naklen izleyebilecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL NEREDE OYNANIYOR?

Sırbistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Apeldoorn'da, Omnisport Apeldoorn Stadyumu'nda oynanacak.