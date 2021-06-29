Sırbistan Süper Lig takımı FK Proleter kamp için Sandıklı'yı tercih etti
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Sırbistan Süper Lig takımı FK Proleter kamp için Sandıklı'yı tercih etti

Sırbistan Süper Lig takımı FK Proleter kamp için Sandıklı'yı tercih etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'na yapılan yatırım, teşvik ve projelerle futbol takımlarının yeni gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Sırbistan Süper Ligi'nden FK Proleter takımı kamp için Sandıklı'yı tercih etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'na yapılan yatırım, teşvik ve projelerle futbol takımlarının yeni gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Sırbistan Süper Ligi'nden FK Proleter takımı kamp için Sandıklı'yı tercih etti.

Sırbistan Süper Ligi'nden FK Proleter yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini seçti. Akşam idmanını takip eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop kendilerini ziyaret etti. Sırbistan ekibinin liglerinde büyük ve kaliteli takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, kendilerine şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Ziyarette konuşan FK Proleter Spor Direktörü Amir Bislimi, kampın çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Sandıklı'nın doğası, otelleri, konaklama koşulları, hava koşulları bizim çok hoşumuza gitti. Daha önce Antalya'da kamp yapıyorduk, çevremizden Sandıklı ile ilgili çok güzel şeyler duyduk. İyi ki bu bölgeyi tercih etmişiz, oyuncularımız ve teknik kadro olarak çok memnunuz. Ziyaretimize gelen Başkan Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretleri teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Sırbistan Süper Lig takımı FK Proleter kamp için Sandıklı'yı tercih etti
Sırbistan Süper Lig takımı FK Proleter kamp için Sandıklı'yı tercih etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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